عبدالناصر زيدان يكشف كواليس اختيار المخرج الإسباني لمباراة الأهلي والترجي

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الإسباني خوان فيجيروا، جرى تعيينه لإخراج المباراة المرتقبة بين الأهلى والترجي التونسي على ستاد القاهرة.

وأضاف، المخرج الإسباني تم تعيينه في الأول من مايو الحالي، لإخراج نهائي بطولة الكونفيدرالية ونهائي دوري الأبطال، لكنه أرسل إيميلا رسميا في الثاني عشر من مايو يعتذر عن التواجد في مباراة الزمالك، مع وعد بالحضور في مبارة نهائي دوري الأبطال.

وأكد، أن تعيين المخرج الإسباني تم في الأول من مايو وليس كما يتردد أن التعيين جاء بطلب من فريق الترجي أو ضغط من أحد الأطراف، عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان بعد اعتراض الفريق المغربي على عدم احتساب ركلة جزاء له.

وأوضح: المخرج خوان، مخرج عالمي وسبق له إخراج مباريات كأس الأمم الأفريقية في مصر عام ٢٠٠٦.

وتابع: المخرج سيأتي ومعه ٢ مساعدين على أن يعاونه فريق مصري من التليفزيون المصري.

وتابع: تم تنفيذ جميع طلبات الاتحاد الأفريقي بوضع ٢٤ كاميرا و٢ درون وكاميرا كرين.