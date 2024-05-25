مصرع 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بني سويف

لقي 6 أشخاص مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر اختناقهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية الأمل التابعة لمركز بنى سويف، وتم انتشال 5 جثث وجاري انتشال الجثة الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بمصرع 6 أشخاص إثر اختناقهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية الأمل التابعة لمركز بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال إلى محل الواقعة وانتشال الجثث ونقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال إلى محل الواقعة تبين أن الجثث لـ 6 أشخاص وهم "خالد.ا.م" 30 سنة، و"مجدي.س.ع" 55 سنة، و"هانى.ج.م" 30 سنة، ومصطفي. ج.م" 28 سنة، و" عبد الرحمن .ه" 23 سنة، و"بسام.ا" 24 سنة، حيث تم انتشال 5 جثث وجاري انتشال الجثة الأخيرة واستدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي عقب معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن المنزل مكون من طابقين بالبلوك الأبيض، وأنهم لقوا مصرعهم داخل الحفرة إثر اختناقهم أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية الأمل التابعة لمركز بنى سويف.