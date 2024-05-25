تحرير 90 محضر متنوع في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملات مكثفة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابة بالمديرية والإدارات الخارجية، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وكشف إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، عن تشكيل حملات رقابية للمرور على المحلات وأماكن تداول الأغذية بمدن ' طور سيناء، شرم الشيخ، أبوزنيمة، وأبورديس، ورأس سدر، ودهب" للتأكد من جودة المعروض والإعلان عن الأسعار، والمرور على المخابز السياحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 90 محضرًا متنوعًا، بواقع 8 محاضر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر لأغذية ومنظفات وزيوت سيارات ودهانات بإجمالى وزن 2 طن.

كما تم تحرير 15 محضر بيع بأزيد من السعر المعلن، و3 محاضر إثبات حالة لخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم إعلان وبيع بأزيد عن الأسعار بالمخابز السياحية، و 36 محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحال العامة والأسواق، و20 محضر عدم حمل شهادة صحية.