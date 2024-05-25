طلعت يوسف: نتيجة مباراة الذهاب خادعة والتسجيل المبكر مفتاح التتويج الإفريقي

وضع المدير الفني لـ مودرن فيوتشر طلعت يوسف، روشتة فوز الأهلي على الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال يوسف في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن نتيجة التعادل السلبي بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا خادعة للغاية.

وأضاف، يجب على لاعبي الأهلي أن تسهل المباراة على أنفسهم، بإحرازهم هدفا في بداية المباراة.

وأكمل، أن الهدف سيضع لاعبي الترجي تحت ضغط كبير، مع وجود الجماهير وامتلاء سعة ستاد القاهرة الدولي.