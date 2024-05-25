صراخ وعويل أسرة الطفل ضحية عقار وسط الإسكندرية

تحولت منطقة الباب الجديد بوسط الاسكندرية الى صراخ وعويل اهالى المنطقة عقب خروج جثمان احدى الأطفال يبلغ عمره ١٠ سنوات تصادف مروره اسفل العقار اثناء انهياره. تبين ان الطفل من سكان المنطقة اثناء توجه لشراء متطلبات العشاء للمنزل انهار عليه العقار.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثمان احد الأشخاص تصادف مروره لحظة الانهيار.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد، إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بورود بلاغ يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين، ووجود أشخاص محتجزين، وذلك بشارع الكواكب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث الباب الجديد بنطاق حي وسط.

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها ورجال المباحث ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال كلا من ممدوح سعد 10 سنوات، والذي تصادف مروره لحظة الانهيار أسفل عقار الباب الجديد، ومحمد جابر السيد سلامة 50 عاما، وذلك بعد انهيار المنزل

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في استمرار عمليات البحث عن إمكانية وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.



وسرعان ما تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع انهيار العقار؛ وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين.

كما انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار في منطقة الباب الجديد، بحي وسط الإسكندرية؛ حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى إذا تطلب الأمر.

وتوجهت قوة أمنية إلى موقع العقار، وفرضت كوردون أمني،تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق