التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا في ترعة بالبلينا

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في الخامسة من عمرها تقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقيت مصرعها غرقا أثناء قيامها باللهو على حافة ترعة مجاورة لمنزلهم إختل توازنها وإنزلقت قدماها وسقطت بها .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي بوصول الطفلة "رنا . ح . ا . ح" 5 سنوات تقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "حسب . ا . ح" 37 سنة عامل يقيم بذات العنوان أفاد أنه أثناء قيام نجلته باللهو علي حافة الترعة المجاورة لمسكنه أختل توازنها وسقطت بها مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .



حرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

وفي سياق آخر أصيب نقاش يبلغ من العمر 43 سنة يقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بجروح متهتكه بالقدم اليمنى وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن إثر سقوطه من قطار متحرك أثناء محاولته النزول على محطة سكة حديد جزيرة شندويل غير مقرر وقوفه بها وجرى نقله لمستشفى خاص لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جزيرة شندويل من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بسقوط شخص حال محاولته النزول من القطار [ القاهرة – أسوان] وذلك أثناء تهدئة القطار على رصيف محطة سكة حديد جزيرة شندويل " غير مقرر وقوفه بها " .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه "محمود . ع . ع" 43 سنة نقاش ومقيم مركز جزيرة شندويل مما أدي لإصابته " جروح متهتكه بالقدم اليمني وفروة الرأس وسحجات بالجانب الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج .



حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .