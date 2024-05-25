ضبط سائق شرع في التخلص من ابن عمومته بطلق ناري بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة عامل يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "محمد . ا . م . ا" 26 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر .

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمومته "عبد العزيز . م . م . ع" 46 سنة سائق يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور بالطريق

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأضاف بإتهامه للمصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته جرح رضي بفروة الرأس لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة أخرى نقل بمقطورة حال توقفها على جانب الطريق الطريق نتج عنه مصرع سائق يبلغ من العمر 43 سنة يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز .

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة "عبد الحميد . ك . م . م" 26 سنة سائق يقيم بمحافظة الغربية اصطدم بالسيارة نقل بمقطوره قيادة "ظريف . ا . م" 43 سنة سائق يقيم بمحافظة الجيزة حال توقفها على جانب الطريق حيث إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلي إنحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية المتوقفة على جانب الطريق من الخلف .

نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة الأولى "سامح . ا . ج . ع" 43 سنة سائق يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .