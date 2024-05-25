ياسمين رئيس ودينا الشربيني.. مواقف تجسد عمق الصداقة

خلال الساعات القليلة الماضية، فاجئت الفنانة ياسمين رئيس الجماهير استعدادها للدخول في عش الزوجية مرة أخرى بعد عامين من انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، حيث احتفلت مساء أمس بليلة حنتها، وسط مجموعة من صديقاتها من الوسط الفني وخارجه، والأمر المثير للجدل أن الفنانة لم تفصح من قبل عن ارتباطها خلال الفترة الماضية مما جعل الجمهور في حالة صدمة، وسط تساؤلات عن العريس مجهور الهوية الذي فاز بقلب النجمة.

ياسمين رئيس

زوج ياسمين رئيس

ياسمين رئيس بفستان أبيض ليلة الحنة ودينا الشربيني تدعمها

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية " ستوري" على حسابها الرسمي عبر موقع إنستجرام، وظهرت بفستان أبيض قصير، وطرحة زفاف وتاج في إشارة إلى اقتراب دخولها عش الزوجية، دون الافصاح عن هوية العريس، ولكن وفقًا لمصادر فنية كشفت أن العريس يدعي أحمد عبدالعزيز وهو رجل أعمال مصري تزوج من قبل ابنة النجمة رغدة.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ولكن الأمر الذي لفت انتباه الجمهور هو حضور الفنانة دينا الشربيني ودعمها المستمر لياسمين رئيس، وقصة صداقتهم القوية المعروفة في الوسط الفني، وكيف كانت الداعم والسند الأكبر في جميع مراحل حياة رئيس بداية من انفصالها عن زوجها هادي الباجوري حتي زواجها مرة أخرى.

ياسمين رئيس

دينا الشربيني وياسمين رئيس صداقة قوية ضربت بها الأمثال

جمعت صداقة قوية بين النجمتان دينا الشربيني وياسمين رئيس، وضربت بها الأمثال في الوسط الفني، وكشفت الفنانتان أن علاقتهم قوية منذ سنوات طويلة قبل دخولهم عالم الفن، وتتشاركان أفراحهما وأحزانهما معاً، ويظهران فى العديد من المناسبات الاجتماعية، كما يشجعن بعضهم ويشاركن نجاح أعمالهن معًا، والأمر الذي جعلهن حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين رئيس

- دعمهم المستمر أمام الجماهير

في أي لقاء تلفزيوني، يعلم الجميع بمدى دعم النجمتان لبعضهن وظهرت كثيرًا خلال اللقاءات الصحفية والبرامج، كان أبرزهم عندما تحدثت دينا الشربيني عن علاقتها بـ ياسمين رئيس خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، حيث قالت :" ياسمين صاحبة جدعة جدًا ووفية، طيبة جدًا وعندها شغف من واحنا صغيرين، انا اعرفها من قبل ما نمثل، كلها حياة وعندها اصرار، دي أختي وقفت جمبي في حاجات كتيرة هي جميلة وانا بحبها جدًا".

دينا الشربيني وياسمين رئيس

كما تحدثت ياسمين رئيس عن علاقتها بدينا الشربيني خلال لقائها في برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر وقالت :" دينا الشربيني صديقة عمري وأختي، وعند وفاة أمي دينا هي من كانت معي في كل شيء، حتى في زواجي، وأنا أقف معها في كل شيء نحن أخوات وليس أصدقاء، وهي في الوقت الحالي في أفضل حالاتها وزي القمر".

- طلاق دينا الشربيني وياسمين رئيس

تسبب طلاق النجمتان في صدمة للجماهير، فكانت الأولى دينا الشربيني متزوجة من النجم عمرو دياب وكانت تعيش قصة حب جنونية معه وتلازمة جميع حفلاته، أما عن ياسمين رئيس فكانت متزوجة من المخرج هادي الباجوري لفترة طويلة، وعند وقوع الطلاق دخلت الفنانتان في حالة حزن، إلا أنهم ساندون بعضهن.

دينا الشربيني وياسمين رئيس

قالت ياسمين رئيس:" دينا الشربيني وقفت جمبي كتير، كانت أول واحدة جمبي في وفاه والدتي، وساندتني في طلاقي".

بينما قالت دينا الشربيني:" ياسمين ليها مواقف كتير معايا ملهاش عدد هي أول الداعمين ليا وقفت معايا في وفاة والدي ووالدتي، وهي عشرة عمري".

- فرحة دينا الشربيني بزواج ياسمين رئيس

بانت فرحة دينا الشربيني بزواج صديقتها ياسمين رئيس، حيث ظهرت في فيديو لحظة وصولها إلى مكان الاحتفال وفي انتظارها صديقاتها، وقامت دينا الشربيني بإطلاق الزغاريد احتفالا بها.