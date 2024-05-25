بيريز: فيراري بدت لا يمكن اللحاق بها خلال تجارب موناكو

أكد المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول ان سيارة فريق فيراري بقيادة شارل ليكلير بدت لا يمكن اللحاق بها خلال التجارب الحرة لسباق جائزة موناكو الكبرى .

وكان شارل ليكلير سائق فريق فيراري قد سجل افضل ازمنة التجارب الحرة في سباق جائزة موناكو الكبرى متقدما على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بينما كان الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم هو صاحب الترتيب الافضل لفريق ريد بول بتحقيقه المركز الرابع .

وقال سيرجيو بيريز في تصريحات صحفية عقب التجارب الحرة : لا شك أن سيارة فيراري كانت الافضل اليوم على حلبة موناكو كانت تبدو لا يمكن اللحاق بها على الإطلاق . اعتقد انهم في تلك اللحظة اقوياء للغاية و يستطيعون تحقيق الأرقام التي يرغبون بها في السباق . سنرى ماذا يمكننا عمله خلال الساعات القادمة لمنافستهم.

وأضاف سيرجيو بيريز : من المهم للغاية ان تستطيع تحقيق الزمن الذي تريده دون الدخول في معاناة كبيرة وبهدوء وهذا ما فعله اليوم شارل ليكلير لذلك اعتقد انهم اقوياء للغاية في هذا التوقيت .

اما جورج راسل سائق فريق مرسيدس فقد اشاد بسيارة فريقه خلال التجارب الحرة لسباق جائزة موناكو الكبرى مؤكدا انه حصل اليوم على تفضل سيارة منذ تواجده مع فريق مرسيدس .

وقال جورج راسل : بصفة عامة أداء السيارة كان رائعا اليوم ففي التجارب الحرة الاولى احرزنا المركز الثالث ثم أحرز لويس هاميلتون المركز الثاني في التجارب الحرة الثانية وهو ما يوضح بالفعل كيف كان الأداء متميزا اليوم .

وأضاف جورج راسل : نعلم كيف تسير الأمور بشكل سريع وتتغير بسرعة لكن بكل تأكيد هذا كان واحد من افضل التجارب الحرة التي قمنا بها لا شك في هذا . واحساسي بالسيارة انها الافضل لنا خلال سباق موناكو . الكل يتطور بشكل سريع ولو قارنا بين أرقام التجارب اليوم وتجارب العام الماضي سنجد الفارق شاسع وهو ما يجعلنا نقول انه من الممكن أن يتغير الأمر خلال التجارب التأهيلية ويحقق ارقام افضل دعونا نأمل أن نكون نحن .