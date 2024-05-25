مسؤول تأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا: وضعنا خطة خاصة لتأمين منطقة الاحتفال عقب نهاية المباراة

أوضح العميد محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، آخر استعدادات المجموعة الإفريقية التأمينية خلال اللقاء.

وقال القاضي خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن جمهور الأهلي الذي يحمل تذاكر المقصورة الرئيسية والمقصورة الأمامية والأولى العلوية والأولى يسار، الدخول سيكون من عند بوابة آل رشدان.

وأضاف: «الأولى يمين مخصصة لجمهور الترجي وسيدخلون من بوابة أرض المعارض وهي بوابة جديدة».

وتابع: «جمهور الأهلي الذي يحمل تذاكر الدرجة الثالثة شمال والدرجة الثانية موحدة سيدخلون من بوابة صلاح سالم، المطلة على دار المدرعات».

وواصل: «مدرج الدرجة الثالثة يمين مخصص له بوابة طريق النصر، وهي البوابة المطلة بين النصب التذكاري ونادي الزهور».

وأكمل: «سيتم استقبال الجماهير من الثانية ظهرًا حتى قبيل انطلاق المباراة في الثامنة مساء

وتابع، هناك خطة خاصة بعد نهاية المباراة وأثناء الاحتفال في ملعب المباراة، عقب التتويج بالبطولة، حتى لا يحدث أي أمر خارج عن السياق، والظهور بالشكل اللاقئ للأهلي ودولة مصر.