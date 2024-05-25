الترجي التونسي يعلن موعد تسليم تذاكر نهائي أفريقيا لجماهيره بالمجان

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا يوضح خلاله موعد تسليم تذاكر نهائي أفريقيا لجماهيره بالمجان، والذي سيكون أمام الأهلي على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي في رادس.

بيان الترجي..

"تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنها اقتنت التذاكر المخصصة لجماهيرنا في ستاد القاهرة بمناسبة لقاء الإياب لحساب الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية وستقوم بتوزيعها بالمجان على أحبائنا الذين تحولوا إلى مصر غدا السبت انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت مصر أمام بوابة قاعة المؤتمرات بالمكان المخصص لوقوف السيارات الداخلي لستاد القاهرة مدرج أولى يمين, فعلى جماهيرنا أن يكونوا في الموعد لتسلم التذاكر والدخول إلى الملعب.

كما تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن المباحثات متواصلة مع الأصدقاء و الأشقاء المصريين للترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيرنا.

هذا وفي إطار حرص الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي على سلامة كل أحبائنا الذين سيكونون حاضرين بستاد القاهرة نذكرهم بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة وبالتالي تجنب إشعال الشماريخ في شوارع القاهرة وداخل الملعب وضرورة الإبتعاد عن كل الهتافات والشعارات الممنوعة في الملاعب المصرية.

ونرجو من أحبائنا الذين تميزوا بسلوك حضاري ووعي كبيرين طوال مشوار رابطة الأبطال الإفريقية لهذه السنة مراعاة القوانين المصرية وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفوى إقامتهم بالقاهرة.

وتشكر الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي الأشقاء المصريين على تفهمهم وتعاونهم خاصة فيما يتعلق بالترفيع في تذاكر اللقاء المخصصة لجماهيرنا العزيزة".