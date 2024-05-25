اونانا : سنقاتل للفوز بلقب كأس انجلترا

أكد الحارس الكاميروني اندرية اونانا انه استطاع بصعوبة التأقلم على الأجواء داخل فريق مانشيستر يونايتد بعد انضمامه للشياطين الحمر في بداية الموسم الحالي مؤكدا انه كان عليه الكفاح من اجل الاستمرار في مركزه كحارس مرمى اساسي داخل مانشيستر يونايتد .

وكان اندرية اونانا قد تعاقد مع مانشيستر يونايتد قادما من انترميلان الايطالي في بداية الموسم الحالي وهي الصفقة التي اعتبرت أحد اهم الصفقات التي ضمها اليونايتد الا ان النتائج جاءت مخيبة للأمال بعدما احتل مانشيستر يونايتد المركز الثامن في الدوري الانجليزي الممتاز وهو المركز الاسوأ لمانشيستر يونايتد في تاريخه في الدوري الانجليزي الممتاز ولم يتبقى أمامه سوى الفوز بكأس الأتحاد الأنجليزي في المباراة النهائية التي ستجمعه امام مانشيستر سيتي .

وقال اونانا في تصريحات لشبكة ESPN الإخبارية قبل ساعات من المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الأنجليزي: عندما وصلت إلى مانشيستر يونايتد كان يتم التعامل معي على اساس أنني احسن حارس في العالم لكن بمرور الوقت شعرت بالكثير من الضغوط والكثير من الانتقادات وكان على احد امرين اما الاستسلام و التراجع او الوقوف و القتال من اجل الاستمرار في الملعب وكان قراري هو الاستمرار بقوة من اجل مكانتي داخل الفريق .

وعن المدير الفني ايريك تين هاج والذي سبق ولعب معه اونانا في فريق أياكس أمستردام الهولندي قال اونانا : لست هنا لادافع عن تين هاج فهو مدرب كبير بما يكفي ليدافع عن نفسه .لكنه بالفعل مدرب كبير و لديه قدرات عظيمة لكنه واجه ظروفا صعبة ولو كان لديه الفريق متكامل اغلب الوقت طوال الموسم لكن الأمر مختلف بالنسبة له وبالنسبة لنا كلاعبين وبالنسبة لجماهير مانشيستر يونايتد .

وحول المباراة النهائية لكأس الأتحاد الأنجليزي قال حارس مانشيستر يونايتد : بكل تأكيد نلاقي فريقا قويا للغاية وهو الأفضل حاليا على مستوى العالم لكن علينا القتال للفوز بالمباراة التي تعد الاهم لنا هذا الموسم والفوز بها ربما يجعل الموسم بالنسبة لنا ناجحا . اعلم جيدا ان مانشيستر يونايتد فريق كبير و الفوز ببطولة كأس فقط خلال الموسم لا يكفي للغاية لكن الفوز في النهاية سيجعل الأمور افضل وسنذهب للفوز بالمباراة .