عبدالناصر زيدان يتمنى خسارة ريال مدريد في نهائي أوروبا بسبب الأهلي

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أنه يتمنى خسارة ريال مدريد من نظيره دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى يقترب الفارق مع الأهلي.

ويمتلك ريال مدريد 29 لقبا قاريا، فيما يمتلك العملاق المصري 25 لقبا قبل مبارياتهم المرتقبة.

وقال زيدان، في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إنه يتمنى فوز الأهلي على الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والاقتراب من ريال مدريد.

وأضاف، أنا مشجع برشلوني وأتمنى هزيمة الريال من نظيره دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكمل، أن الأهلي كبير مصر وإفريقيا والوطن العربي، والجميع سيدعمه خلال مواجهة اليوم.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.