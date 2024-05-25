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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان يتمنى خسارة ريال مدريد في نهائي أوروبا بسبب الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أنه يتمنى خسارة ريال مدريد  من نظيره دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى يقترب الفارق مع الأهلي.

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ضياء السيد يشيد بطريقة تعامل كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

ويمتلك ريال مدريد 29 لقبا قاريا، فيما يمتلك العملاق المصري 25 لقبا قبل مبارياتهم المرتقبة.

وقال زيدان، في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إنه يتمنى فوز الأهلي على الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والاقتراب من ريال مدريد.

وأضاف، أنا مشجع برشلوني وأتمنى هزيمة الريال من نظيره دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكمل، أن الأهلي كبير مصر وإفريقيا والوطن العربي، والجميع سيدعمه خلال مواجهة اليوم.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

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