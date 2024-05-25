ضياء السيد يشيد بطريقة تعامل كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تعامل مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا منطقي.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك تفاؤل حذر، في النهائيات يجب أن يكون هناك التفاؤل والحذر، والثقة وخشية المنافس أيضًا، يجب أن تكون جميع المشاعر موجودة".

وأضاف: "تعامل كولر مع اللاعبين منطقي للغاية، وأن مباراة الذهاب لم يفز فيها أحد، الحظوظ لدى كل فريق هي 50 - 50، وما قاله كولر في المؤتمر الصحفي هو المنطق".

وتابع: "الترجي فريق منظم بشكل جيد وتطور للغاية في الفترة الأخيرة مع المدرب ميجيل كاردوسو، لذا يجب أن تكون هناك تصرفات فردية وجماعية من فريق الأهلي".

وأكمل: "في النهائيات يجب أن يكون هناك استغلال للفرص، والتحلي بعدم الأنانية من اللاعبين، وتفضيل مصلحة الفريق على مصلحة اللاعب، فالأهلي أمام نهائي صعب".

وأتم ضياء السيد: "عدم مشاركة معلول ستجعل شكل الأهلي مختلف، وشكل ليس في صالح الأهلي، لأن كريم فؤاد لا يجيد اللعب بقدمه اليسرى".