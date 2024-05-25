محمد أمام وشريف عرفة .. هل يتكرر نجاح خماسية "الزعيم والأستاذ"؟

تعاون سينمائي جديد يجمع النجم محمد إمام والمخرج الكبير شريف عرفة، الذي سبق وتعاون مع الزعيم عادل إمام في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها:" فيلم الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، المنسي، النوم في العسل، مسرحية الزعيم ".

شكل تعاون شريف عرفة، مع عادل إمام من خلال فيلم "اللعب مع الكبار"، علامة فارقة في تاريخه الفني بأولى تجاربه الإخراجية، وجاء محمد إمام، ليعيد من جديد ذكريات الأعمال التي جمعت "الزعيم" بالمخرج الكبير، في مجموعة من الأفلام التي أحدثت ضجة على المستوى الفني والجماهيري وأصبحت مدونة ضمن التاريخ العظيم للسينما المصرية.

شريف عرفة والزعيم

يعد التعاون الأول الذي يجمع شريف عرفة ونجل الزعيم، هو حلم من أحلام "محمد"، وجاء "الأستاذ" ليحققه من خلال لقاء سينمائي يجمعهما في "اللعب مع العيال"، والمقرر انطلاق عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 .



محمد إمام وشريف عرفة



الأستاذ يُشيد بنجل الزعيم

أشاد المخرج شريف عرفة بالتعاون مع الفنان محمد إمام، في فيام "اللعب مع العيال"، وذلك خلال تصريحات متلفزة، قائلًا: "ممثل ناجح وعنده شخصيته، ومش بيقلد ولا شبه أبوه، وأي كلام غير ده فهو كلام فاضي".

وأعاد محمد إمام، نشر إشادة شريف عرفه بفنه وشخصيته، عبر موقع التدوينات الأشهر عالميًا "إكس"، تويتر سابقاً، وقالًا: “كلام جميل من أعظم المخرجين".

وأضاف "إمام":" أنا عشت طول عمري بشتغل ومستني شريف عرفة يكلمني يقولي عاوزك في فيلم. كان حلمي أشتغل معاه من ساعة ما كنت بحضر مع أبويا التصوير وأنا صغير".



وتابع قائلاً: "شكراً على كلامك عليا، أنا حقيقي اتشرفت بالشغل معاك وحسيت إني وصلت لمكانة عالية في مجالي لما أخرجت ليا فيلم، استنونا لأول مرة مع بعض في فيلم (اللعب مع العيال) مفاجأة 2024 إن شاء الله".



فيلم اللعب مع العيال

ينتظر جمهور ومحبي محمد إمام، موعد عرض "اللعب مع العيال"، في إجازة عيد الأضحى المبارك، ويشاركه بطولته، كل من:" أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام.

تدور أحداث اللعب مع العيال في إطار من كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام) والذي يجسده محمد إمام، يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

فيلم اللعب مع العيال



أفلام جمعت “الأستاذ” و"الزعيم"

حققت أفلام عادل إمام وشريف عرفة والتي قدمت في فترة التسعينات، نجاحًا كبيرًا وشكلت علامة تاريخية في السينما المصرية، خاصة فيلم “ اللعب مع الكبار”، الذي عرض عام 1991، وقدم فيه عادل إمام دور حسن بهنسي بهلول، وشارك في بطولة العمل حسين فهمي، بدور الضابط، تتناول العمل العديد من القضايا الهامة وقتها، ولخصت حال المجتمع المصري، بقلم السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد.



كما تشاركا بعدها في فيلم "الإرهاب والكباب"، والذي دارت أحداثه حول أحمد فتح الباب، الموظف الكادح الباحث عن إنهاء بعض الإجراءات، لشخص يحمل السلاح، ويأمر بتنفيذ مجموعة من المطالب، داخل مجمع التحرير، ليسانده عدد من المحتجزين معه، وشارك في بطولته عدد من كبار الفنانين، أبرزهم: كمال الشناوي، ويسرا، وأحمد راتب .

شريف عرفة وعادل إمام

شريف عرفة وعادل إمام

وقدم عادل إمام بعد ذلك فيلم طيور الظلام بالتعاون مع شريف عرفة، والذي يعد من أضخم الأعمال في السينما المصرية، والذي يسرد قصة صعود المحامي فتحي نوفل، وحصد إشادات واسعة من النقاد وقتها، واعتبره البعض من أبرز الأعمال في مسيرة النجم عادل إمام وشريف عرفة، بسبب قدرته على تقديم صورة للأوضاع التي عاشتها مصر خلال فترة التسعينات، شارك في بطولة الفيلم كل من رياض الخولي، ويسرا، جميل راتب، وأحمد راتب.

عاد "الزعيم" ليستكمل نجاحاته من خلال "النوم في العسل"، و"المنسي"، من إخراج شريف عرفة، ويعد الفيلم الأول هو صورة بارزة لمعاناة المجتمع المصري والضغوطات التي تقع على المواطن.