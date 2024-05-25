مصرع طفل دهساً تحت عجلات سيارة ملاكي بالقليوبية

لقى طفل مصرعه، إثر حادث دهس سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية بالطريق العام، قبل وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرير المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود إشارة بوجود حادث على أحد طرق الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين مصرع طفل دهسا أسفل إطارات السيارة، بعد مرورها بسرعة عالية على جسده، ويفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

و صرحت النيابة العامة بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.