النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بإطلاق النار على سيدة بكرداسة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إطلاق شخص النار علي سيدة بمنطقة برك الخيام في كرداسة بسبب خلافات سابقة مع شقيقها.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة ورصد الأماكن التي يتردد عليها المتهم، ورفعت آثار الدماء الموجودة والبصمات بمعرفة الأدلة الجنائية، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحية.

شخص يطلق النار علي سيدة في كرداسة

ورد إخطار لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بإطلاق أحد الأشخاص النار على سيدة بمنطقة برك الخيام بسبب خلافات سابقة مع شقيقها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويكثف رجال المباحث الجنائية تحرياتهم للقبض على المتهم الهارب وكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.