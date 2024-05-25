غدا.. محاكمة المتهمين بقتل موظف مصر للطيران في روض الفرج

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، غدا السبت، محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج، لورود التقرير النفسي الخاص بالمتهم لبيان مدى صحة قواه العقلية.

استمعت النيابة إلى أقوال شقيق المجني عليه الذي أكد أن شقيقه يعمل موظفا في شركة مصر للطيران، وخرج على المعاش منذ سنة، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحا أن شقيقه لم يرزق بالأطفال والذرية.

وكشفت التحقيقات، من معاينة جثة المجني عليه، أنه مقيد الأيدي، وتبين وجود حبل حول رقبته، كما تبين سرقة الأموال الموجودة في الشقة، وكذلك سرقة هاتفه المحمول، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب إيداع التقرير الطبي،وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان لتحديد هوية المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة روض الفرج من غرفة النجدة يفيد العثور على جثة مسن داخل شقته.

تبين بالفحص أن الجثة لـ "شريف. ع"، 63 عامًا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني عبر سماع أقوال الجيران وفحص علاقات المجني عليه، وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الجريمة

أجرت مباحث القسم فحصًا دقيقًا لمداخل ومخارج الشقة ومراجعة آخر المترددين على الشقة محل الواقعة من خلال سماع أقوال الجيران وحارس العقار فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على المنزل وسط ترجيحات بأن السرقة السبب.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح، وتحرر محضر أحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وتم القبض على المتهمين الثلاثة وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.