انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا داخل مياه نهر النيل أمام محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بمحافظة القليوبية، أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة حول غرق شاب يدعى "أحمد. أ ف" 25 سنة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، للبحث عن الجثمان وسرعة انتشاله من مياه نهر النيل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

