إزالة 8 حالات تعد ومخالفات بناء بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء حيث واصلت الوحدات المحلية حملاتها المكثفة على مدار الساعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي المخالف، وتمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وأكد رحمي أن الحملات مستمرة على مدار الساعة لإزالة كل أشكال التعديات وذلك تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية بالقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من أشكال التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين