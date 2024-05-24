مهرجان «جمعية الفيلم» يحتفل باليوبيل الذهبى تحت شعار «تحيا المقاومة.. تحيا فلسطين»

كشفت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية عن قائمة الأفلام التى ستعرض خلال اليوبيل الذهبى، والذى سيقام هذا العام فى الفترة من 1 إلى 9 يونيو القادم بسينما مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية تحت شعار «تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين»، فمن بين 368 فيلمًا سينمائيًا مصريا وعربيا وأجنبيا عرضت خلال عام 2023 بدور العرض المصرية، تم اختيار 5 أفلام مصرية فقط من بين 42 فيلمًا من خلال الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم لاختيار أفضل 8 أفلام عرضت خلال العام الماضى.

والأفلام وفقًا لتاريخ طرحها بدور العرض المصرية هى «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد، و«بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمى، و«وش فى وش» للمخرج وليد الحلفاوى، و«فوى فوى فوي» للمخرج عمر هلال، وهى الأفلام الأربعة التى سيتنافس بها صناعها على العديد من الجوائز منها أحسن ممثل دور أول وثانى نساء ورجال وأحسن ديكور وتصوير ومونتاج وميكساج ومكياج وموسيقى تصويرية وأفيش، ومؤثرات بصرية، بواسطة لجنة التحكيم، بينما سيعرض خارج التنافس فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة.

وتتكون لجنة التحكيم التى ستشاهد الأفلام، من المخرج السينمائى هانى لاشين رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، والدكتورة رحمة منتصر المونتيرة السينمائية، وأستاذ المونتاج بمعهد السينما، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والمخرج السينمائى عادل الأعصر، والمخرج السينمائى ورئيس اتحاد النقابات الفنية عمر عبد العزيز، والدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والناقدة السينمائية ماجدة خير الله، وماجدة موريس، ودكتور محسن أحمد مدير التصوير والمخرج السينمائى، ودكتور محمود محسن مهندس الديكور السينمائى وأستاذ الديكور بمعهد السينما، مهندس الصوت والمسكاج مجدى كامل، والناقد السينمائى وليد سيف.

ولأول مرة يعرض المهرجان بشكل استثنائى بمناسبة اليوبيل الذهبى، ثلاثة أفلام عربية من بين الأفلام الـ 14 التى عرضت بدور العرض المصرية وهى «حمى البحر المتوسط» للمخرجة مها حاج، وهو إنتاج فلسطين وقطر وقبرص وألمانيا وفرنسا، وفيلم «علم» للمخرج فراس خورى إنتاج فلسطين وتونس وفرنسا، وأخيرًا فيلم «وداعًا جوليا» للمخرج محمد كردفانى وهو إنتاج مشترك ما بين السودان وألمانيا، ومصر، والسويد، والسعودية، وسيتم عرض تلك الأفلام خلال أيام المهرجان، ويعقب كل فيلم ندوة مع صناعه، وتلك الندوات التى تعقب عرض الأفلام هى جزء من طبيعة عمل «جمعية الفيلم» ودورها التثقيفى، كما تم إعادة إحياء جائزة أحسن فيلم أجنبى مرة أخرى بعد أن توقفت منذ الدورة الـ 26 من المهرجان حيث طرح ما يقرب من 300 فيلم أجنبى من جنسيات مختلفة بدور العرض المصرية خلال العام الماضى.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومى للسينما وقطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية المحلية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التى تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من انعقاد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم من الأفلام التى عرضت على مدار العام، وهو المهرجان الوحيد، الذى أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية ومنذ بداية إقامته.