تعاونيات البناء والإسكان: طرح وحدات سكنية بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والسويس

أكد اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح وحدات سكنية في شهر يونيو المقبل بعدد من المدن الجديدة أبرزها، القاهرة الجديدة ، و 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان وبدر والسويس .

وأضاف البارودي خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يذاع على قناة النهار ، أن الوحدات الجاري طرحها على المواطنين ستكون يوم 10 يونيو المقبل بنظام القرعة والتقسيط سيكون بين 3 سنوات حتى 7 سنوات ".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الوحدات السكنية الجاري طرحها للمواطنين قريباً ،ستكون نصف تشطيب، مشددا على أنه "من حق أي مواطن التقدم للحصول على وحدة سكنية دون أي قيود أو شروط مسبقة، حتى في حالة حصوله على وحدات سكنية مدعمة من الدولة من قبل".