ضبط 34 قضية سلاح ناري في أسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط ضبط عدد (34) قضية حيازة ‏أسلحة نارية.‏

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جاء ذلك عبارة عن (15 بندقية آلية - 21بندقية خرطوش-‏‏23فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ‏بحوزة (34متهم "لـ 27منهم معلومات جنائية").‏

ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد ‏المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,150كيلو جرام لمخدر الحشيش- ‏كمية لمخدرى"الشابو، الهيروين"– 80 قرص مخدر) ‏بحوزة (6متهمين "لـ5منهم معلومات جنائية).‏

تنفيذ عدد (267) حكم قضائى متنوع.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، ‏بمُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين. ‏

وأصدرت المحكمة حُكمها على كلاً من ياسر.ر ووليد.ر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما ‏‏وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ياسر.ر ووليد.ر أنهما في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم البساتين ‏أحدثا جرحاً ‏بالمجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على التعدي عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالسلاح ‏الأبيض ‏محل الاتهام فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي. ‏

وخلفت الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة في المائية 5% وذلك على النحو ‏المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أسندت لهما أنهما أحرزا سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون. ‏

حيثيات الحكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من ‏سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى آثر خلاف ‏سابق بين ‏المتهمين والمجني عليه.‏

بيت المتهمان النية وعقدا العزم على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "كتر"، وفي يوم 10 ‏سبتمبر ‏‏2023 حوالي الساعة التاسعة مساءً وما أن ظفرا به حال تواجده بشارع المأذون بالبساتين أمام ‏محل حلاقة قام ‏المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من ذراعيه. ‏

وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "كاتر" مُحدثاً إصابته بيده اليمنى والموصوفة ‏بتقرير ‏الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.‏

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة ‏العامة ‏وأن مثلها يحدث بواسطة سلاح أبيض "كتر" وأن إصابة المجني عليه عبارة عن تليف بالوتر ‏القابض لأصبع ‏الخنصر لليد اليمنى. ‏

وتبين وجود إصابة بالخنصر لليد اليمنى عند المفصل المشطي السلامي ووجود اصبع الخنصر لليد اليمنى ‏في ‏وضع الثني وهو ما يمثل عاهة مستيدنة تقدر نسبتها بحوالي 5 %.‏