ضبط 3 قضايا إتجار في المُخدرات بأسوان ‏

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اسوان في ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد ‏المخدرة، ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام ‏لمخدر الحشيش-4 كيلو جرام لمخدر ‏البانجو - كمية لمخدرالشابو)..بحوزة ‏‏(4متهمين"لأحدهم معلومات جنائية").‏

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ضبط (5) قطع سلاح ناري.. عبارة عن ‏‏(بندقية آلية–4 فرد محلى-عدد من ‏الطلقاتوخزينة).‏

تنفيذ عدد (745) حكم قضائى متنوع.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين. ‏

وأصدرت المحكمة حُكمها على كلاً من ياسر.ر ووليد.ر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما ‏وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ياسر.ر ووليد.ر أنهما في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً ‏بالمجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على التعدي عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض ‏محل الاتهام فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي. ‏

وخلفت الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة في المائية 5% وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أسندت لهما أنهما أحرزا سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون. ‏

حيثيات الحكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى آثر خلاف سابق بين ‏المتهمين والمجني عليه.‏

بيت المتهمان النية وعقدا العزم على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "كتر"، وفي يوم 10 سبتمبر ‏‏2023 حوالي الساعة التاسعة مساءً وما أن ظفرا به حال تواجده بشارع المأذون بالبساتين أمام محل حلاقة قام ‏المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من ذراعيه. ‏

وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "كاتر" مُحدثاً إصابته بيده اليمنى والموصوفة بتقرير ‏الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.‏

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة العامة ‏وأن مثلها يحدث بواسطة سلاح أبيض "كتر" وأن إصابة المجني عليه عبارة عن تليف بالوتر القابض لأصبع ‏الخنصر لليد اليمنى. ‏

وتبين وجود إصابة بالخنصر لليد اليمنى عند المفصل المشطي السلامي ووجود اصبع الخنصر لليد اليمنى في ‏وضع الثني وهو ما يمثل عاهة مستيدنة تقدر نسبتها بحوالي 5 %.‏