حقيقة إلغاء حفل أصالة .. نقيب الموسيقيين اللبنانيين يحسم الأمر

أثارت تصريحات الإعلامية نضال الأحمدية، حالة من الجدل الواسع، بشأن نية السلطات اللبنانية القبض على النجمة السورية أصالة ، على خلفية أزمة قديمة تعود لعام 2017، وذلك بعدما تعاقدت الأخيرة على حفل غنائي مقرر أن يقام في أغسطس المقبل بالعاصمة بيروت .

وتداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، تُفيد إلغاء حفل أصالة في بيروت بعد تصريحات نضال الأحمدية، ولكن خرج نقيب الموسيقيين ليحسم الأمر، كاشفًا حقيقة تلك الأخبار التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي ورددها عدد من مستخدميها.

أول تعليق من نقيب الموسيقيين اللبنانيين بشأن إلغاء حفل أصالة ببيروت

وقال فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين اللبنانيين، أن أصالة نصري ستقيم حفلها في لبنان، في العاشر من أغسطس كما مقرر له، ولا صحة للأنباء المتداولة حول إلغائه.

وأضاف نقيب الموسيقيين اللبنانيين، قائلًا:"لا علاقة لنا بما يحدث بين أصالة ونضال الأحمدية من خلافات شخصية، والنقابة بعيدة تماماً عنها".

وتابع، قائلًا:" في حال تقدّم منظم الحفل بالأوراق اللازمة لاستخراج التصاريح من الناحية القانونية والأمنية، وفي حال دفعه المستحقات المالية المتوجبة، سيقام الحفل في موعده بشكل طبيعي".

أصالة

تفاصيل حفل أشعل فتيل الأزمة بين أصالة ونضال الأحمدية

أشعل حفل الفنانة أصالة، فتيل الأزمة مع نضال الأحمدية من جديد، والذي مقرر أن يقام يوم 10 أغسطس بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد مرور 7 سنوات على قصة ضبتها بمواد مخدرة في مطار بيروت، إذ لم تكن هذه المدة كافية لانتهاءها.

تفاصيل هجوم نضال الأحمدية على أصالة

عادت أزمة الإعلامية نضال الأحمدية والفنانة أصالة إلى الواجهة من جديد بعد مرور 7 سنوات على انتهاءها، والتي أثارت حالة من الدهشة وشغلت الرأي العام في عام 2017، وكان سببها ضبط الأخيرة بكمية من المخدرات داخل مطار بيروت في لبنان .

شنت نضال الأحمدية، هجومًا عنيفًا على أصالة، في الساعات القليلة الماضية، وجاء ذلك مع اقتراب موعد حفلها في بيروت والذي مقرر أن يقام خلال الأشهر المقبلة، وكتبت عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي :" حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد ".

نضال الأحمدية وأصالة

نضال الأحمدية تفتح الدفاتر القديمة .. «لن نسمح لجراحنا أن تتقيح»

وأضافت "الأحمدية" في منشورها: " سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما انها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها ".