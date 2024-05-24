الزراعة والصيد يتصدران قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث بياناته حول القوى العاملة في مصر، والتي أظهرت تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين خلال الربع الأول من عام 2024.

18.2 % من إجمالي المشتغلين في الزراعة والصيد

وبحسب البيانات، بلغ عدد المشتغلين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك 5.317 مليون مشتغل، موزعين بين 4.404 مليون ذكور و 913 ألف إناث، وذلك بنسبة 18.2% من إجمالي المشتغلين في مصر. ويُعد هذا الرقم أعلى نسبة مشاركة للمشتغلين في أي نشاط اقتصادي في البلاد.

تراجع طفيف في نشاط التجارة

وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بعدد 4.615 مليون مشتغل، موزعين بين 3.823 مليون ذكور و 792 ألف إناث، بنسبة 15.8% من إجمالي المشتغلين. وشهد هذا النشاط انخفاضًا طفيفًا في عدد المشتغلين مقارنة بالربع السابق.

الأنشطة الأخرى

وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين أيضًا:

التشييد والبناء: 3.955 مليون مشتغل (13.5%)

الصناعات التحويلية: 3.852 مليون مشتغل (13.2%)

النقل والتخزين: 2.685 مليون مشتغل (9.2%)

ارتفاع في بعض القطاعات

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع السابق، ومن أبرزها:

تجارة الجملة والتجزئة: 164 ألف مشتغل

الصناعات التحويلية: 155 ألف مشتغل

الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم: 71 ألف مشتغل

التعليم: 70 ألف مشتغل

دلالات إيجابية

تعكس هذه البيانات استمرار تحسن مؤشرات سوق العمل في مصر، خاصة مع ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. كما تُشير إلى استمرار دور القطاع الزراعي كأحد أهم مصادر الرزق في البلاد.