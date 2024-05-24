الهدهد

الجمعة 24/مايو/2024 - 08:39 م 5/24/2024 8:39:56 PM

الحمد لله على نعمه الاسلام.. والحمد لله على نعمة العقل الذى إذا تعمق فى التفكير قد يصاب والعياذ بالله بالجنون او الكفر.. ولذلك نصح رب العالمين عباده المؤمنين فى كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} فالله نهى عباده أن يسألوا عن أشياء لا فائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها، لأنها إذا ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها-

وحاشا لله ان أسأل او افكر فى أمور غيبية، سؤالى بسيط، سأله ملايين غيرى.. وما زال يسأله العالم أجمع دون اجابه شافية كافية واضحة، من ليلى عبداللطيف؟!!!!

من ليلى.. التى تنبأت بحادث طائرة كبير لن ينجو منها أحد، وبالفعل سقطت المروحية التى كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى ولم ينجُ هو ومن معه!!

من ليلى.. التى أكدت ان الإكوادور على شفير الحرب، وقد كان.. صراع عنيف بين الحكومة وإحدى عصابات المخدرات وإعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا بعد هروب أخطر مجرم فى البلاد!!!

من ليلى.. التى تنبأت بطلاق ياسمين عبدالعزيز من أحمد العوضى وقد وقع الطلاق بعد تنبئها بأسبوعين!!

من ليلى.. التى قالت: هجمات مفاجئة ضد جماعة الحوثيين فى اليمن يخوض إثرها الحوثيون حربًا وقد حدث!!!

من ليلى.. التى ألغت فقرة شيخ الحارة من برنامج العرافة فى رمضان ٢٠٢٤.. بحجة عطل فنى وإنها المرة الأولى التى تهتز شاشة شيخ الحارة كما وصفتها مقدمة البرنامج بسمة وهبة تلك الفقرة التى تعتمد على كشف المستور وفضح الضيف!!

من ليلى التى اجزمت بوقوع تلك المصائب خلال الفترة القادمة:

حرب عالمية ثالثة خلال الفترة المقبلة أو بالعام 2025، ونهاية حكم بشار الأسد.. انتشار أمراض فيروسية أو أوبئة فى عدة دول إفريقية، تشييع جنازة أحد الرؤساء يتحول إلى مسرح لوقوع جريمة كبيرة!!

انتشار أجواء الفرح فى شوارع مصر بعد وفاة إحدى الشخصيات، وأن هذا الخبر السار من شأنه أن يبث السعادة والبهجة بين المواطنين!!

موجة تسونامى عنيفة تضرب بعض سواحل الدول العربية تؤدى إلى أضرار فادحة وخسائر، وعاصفة عنيفة فى دول أوروبية..

أحداث غير سارة هتحدث قبل عيد الأضحى 2024، بعضها فى الدول العربية.

قال النبى صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة) قالوا: وأنت يا رسول الله ؟ قال: (وأنا إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم).

والقرين هو الشيطان المقارن للشخص. قال تعالى: قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِى ضَلالٍ بَعِيدٍ

نعم.. القرين يمكن أن ينقل الأخبار.. للجن الذى يُسخّره السحرة ولكن هل الطبيعة لها قرين... بلدان العالم لها قرين.. الأمراض والحروب لها قرين..؟!!!!

يا ريت قبل أن نفكر ونسأل.. كيف صدقت نبوءة ليلى عبداللطيف فى الأحداث السالفة والمصائب القادمة.. علينا أن نعرف ونبحث ونفكر من ليلى.. بعيدا عن مسميات.. خبيرة الفلك والعالمة الروحانية.. والحاسة السادسة!!

ومثلما سألت السندريلا حسين فهمى: «من أنت»؟! فى فيلم «خلى بالك من زوزو»

علينا جميعا ان نخلى بالنا من «زوزو» اقصد «ليلى» ونبحث عن الاجابة المفقودة

ليلى «من انتِ»؟ !!!!

[email protected]