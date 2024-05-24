تجهيز 30 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين في امتحانات الدبلومات بدمياط

أنتهت مديرية التربية والتعليم بدمياط، من جاهزية استراحات، رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط.



وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية جهزت ٣٠ استراحة للمعلمين منها ١٠استراحات خاصة بالسيدات من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة؛ للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤م، بالإضافة لتجهيز استراحات على أعلى مستوى، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم بمحافظة دمياط، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.



وأوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم" أنه شكلت لجنة برئاسة مني رضوان مدير عام الشؤون المالية والإدارية للعمل على تجهيز الاستراحات بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، والتأكد من إعدادها إعدادا جيداً بما يليق بالمعلم.

لافتاً إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات، وتوفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات، من كهرباء وإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة، ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات التي تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين، وتم الانتهاء من تجهيزها تماما ومستعدة لاستقبال المشاركين.