الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 17 مايو إلى 23 مايو 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



السبت 18 مايو:

- التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، تنتهي من إعداد "دليل سياسة حماية الطفل" في إطار تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق الدورة الثانية لملتقى "تمكين المرأة من خلال الفن" بحضور وزيرة الهجرة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالمتحف القومي للحضارة.

- وزارة التضامن الاجتماعى تشارك في اعمال الاجتماع الأول للجنة العليا للهجرة برئاسة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب .

الأحد 19 مايو :

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تطلق سلسلة تدريبات لإجمالي 600 من العاملين حول "الحوكمة ومكافحة الفساد" في إطار التوعية بمفاهيم الإدارة الرشيدة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث الطريق الدائري بمنطقة بهتيم محافظة القليوبية، وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا بقيمة 50 ألف جنيه لكل أسرة متوفى.

- القباج تلقي كلمة في افتتاحية فعالية الإنجازات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وتصرح بأن خدمات الجمعيات الأهلية في مجال الصحة تصل إلى حوالي 30% من المرضى.

- في إطار ضم جذب العمالة غير المنتظمة نحو الاقتصاد الرسمي، وزراء التضامن الاجتماعي والبيئة والتنميةالمحلية والعمل يشهدون احتفالية تقنين أوضاع العاملين بمنظومة إدارة المخلفات، والوزراء يقومون بتسليم بطاقات مزاولة المهنة.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة يستكمل تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمحافظات بنى سويف والدقهلية والقاهرة بمشاركة 334 شابا وفتاة، ويقوم بتوزيع كوبونات لأسعار مخفضة علي الأجهزة الكهربائية، مُقَدمَّة من شركة صادكو.





الإثنين. 20 مايو:





- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفير اوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمناقشة التعاون في مجال تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.

- وتستقبل الفونسو بيريز رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث تنسيق الجهود المشتركة لتقديم الدعم للاشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

- صندوق عطاء يشارك في هاكاثون للذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وتقديم حلول ابتكارية لتعزيز قدراتهم ودمجهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

- حملة "هنوصلك" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع 196 مكتب تأهيل متنقل، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، تنجح فى تنظيم 1,712 حملة على مستوى 894 قرية فى 23 محافظة.



الثلاثاء 21 مايو:



- إطلاق الدورة الثانية من برنامج "دعم قدرات منظمات المجتمع المدني وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة والنساء والشباب، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم مع الاتحاد الأوروبي.

- القباج تفتتح فعاليات ورشة عمل "توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة" بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد.

- وتستقبل رئيس منظمة الإغاثة الألمانية والوفد المرافق لمناقشة سبل حماية الأطفال الوافدين من النزاعات المسحلةوتأمينهم في بيئة آمنة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو الجاري، واستمرار التفويج حتي 9 يونيو المقبل وتوجه برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتوجه بصرف 50 ألف جنيه تعويض لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه من الجمعية الشرعية.



الأربعاء 22 مايو:



- الأمهات المثاليات لعام 2024 يتسلمن وسام الكمال من الطبقة الثانية .. ويشكرن السيد رئيس الجمهورية على تكريمهن وزيادة المكافأة المخصصة لهن إلى 100 ألف جنيه .

- وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن مرحلة جديدة من برامج الحماية من تعاطى المخدرات بالمناطق المطورة " بديلةالعشوائيات" ..الخيالة "وتصرح زيارات منزلية لتوعية الاسر باضرار الإدمان والاكتشاف المبكر للتعاطى .

- التضامن الاجتماعى تتعاون مع الهيئة الانجلية القبطية للخدمات الاجتماعية بالدقهلية في إطلاق حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بميت غمر تستهدف 500 فردمن الأسر الأولي بالرعاية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.



الخميس 23 مايو:



- القباج تستقبل وزيرى العمل والصحة والسكان لاستعراض استراتيجيات التوسع في ضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الاجتماعي والصحي، ومناقشة بدائل التمويل المتنوعة.

- صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في فعاليات ملتقى تشبيك المجتمع المدني.. ويستعرض أهم مشاريعه وآليات التمويل المستدام لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اللجنة العليا للأسر البديلة لبحث طلبات الكفالة على مستوى الجمهورية، وتعلن أن التضامن استجابت لأكثر من 2000 طلب كفالة أطفال في العامين السابقين.

- التضامن الاجتماعى تطلق سلسلة تدريبات واسعة تبدأ في 7 محافظات لتعزيز مهارات الرائدات الاجتماعيات في مجال الشمول المالى والوعي الأسري والمجتمعي.

- التضامن الاجتماعى تتعاون مع الاوقاف لتوزيع صكوك الإطعام تستهدف 70 ألف أسرة، والبحيرة تبدأ بتوزيع 2طن لحوم على الأولى بالرعاية في أفقر القرى والنجوع.

