دراجات الفيوم تستعد للبطولة الأفريقية البارالمبية

يستعد فريق الفيوم للدراجات لذوى الاحتياجات الخاصة تحت اشراف الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للدراجات بالمحافظة للمشاركة فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية التى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 5 الى 11 يونيو القادم .

وصرح الكابتن محمد فؤاد انه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم كل من الكابتن محمد ابراهيم مدرب المنتخب القومى والكابتن محمد فتحى مدرب المنتخب والكابتن محمد فؤاد لاختيار اللاعبين الذين سيتم مشاركتهم فى البطولة لسباقات المضمار والطريق وذلك قبل انطلاق البطولة باسبوع.

واضاف ان البطولة ستقام فى ستاد القاهرة وتضم المنافسات دراجات المضمار والطريق وان اهمية البطولة ترجع لكونها المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية فى باريس 2024 .

وان المنافسات ستقام فى مضمار ستاد القاهرة الدولى بينما تجرى منافسات الطريق فى المقطم وان الاتحاد الافريقى وافق على اسناد البطولة الى مصر لقدرتها على تنظيم هذه الفعاليات والاحداث الرياضية الكبرى بالاضافة الى البنية الانشائية الضخمة وسبق وان تم استضافة بطولة العالم للدراجات فى ستاد القاهرة .

نتائج الفيوم فى بطولة الجمهورية ..

وفى وقت سابق حقق لاعبات فريق نادى محافظة الفيوم الرياضى إناث " للدراجات" الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للدراجات التى نظمها الاتحاد المصرى للعبه، و اقيمت فاعلياتها بمحافظة السويس، بمشاركة 6 فرق للأندية الكبرى، وكانت المنافسة قوية وشديدة بين اللاعبات وبينهن لاعبات ينافسن للفوز بمراكز متقدمة فى الاولمبياد القادم بفرنسا.

صرح الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لفريق نادى المحافظة للدراجات، إن بطولة الجمهورية للدراجات الأخيرة، جاءت تمهيدا لبطولة أفريقيا التى ينظمها الاتحاد المصرى للدراجات، فى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة .. مشيراً ان لاعبات فريق نادى المحافظة تركن بصمة واضحة فى البطولة، وحصلن على الترتيب الثالث فى البطولة الأقوى من حيث المنافسات .

واكد المدير الفنى أن نتائج منافسات الإناث تحت 18 سنة فردى عام لمسافة 40 كم، شاركن فى منافساتها 12 لاعبة و حصلت لاعبة نادى محافظة الفيوم الرياضى، مريم محمد شحاته، على المراكز الرابع فى زمن قياسى ساعة و 29 دقيقة و 59 ثانية بفارق ثوان قليلة باعدت بينها وبين الفوز بالمركز الثالث للمنافسة، و اللاعبة حبيبة سعيد محمد، على الترتيب 12 فى هذا السباق.

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