إسرائيل تصاب بالسعار وتزيد وتيرة قصف رفح عقب قرارات العدل الدولية.. فيديو

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصفا عنيفا استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد وقت قليل من صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في المدينة.

تم استهداف شوارع ومنازل المواطنين وسط مخيم الشابورة في رفح، مما أسفر عن وقوع إصابات بين السكان.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وخربة العدس، وشارع المضخة، وحي الجنينة في رفح.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

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قرارات محكمة العدل الدولية

وبحسب سكاي نيوز عربية، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه: "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

واعتبرت أن: "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".

وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".

وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".