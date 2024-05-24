إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد|تفاصيل

قررت نيابة الشيخ زايد، اليوم إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بكفالة 2000 جنيه.

إ خلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد|التفاصيل

كانت أجهزة الأمن ، قد تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق يتخلص من شقيقته بعدة طعنات في الخانكة

أمر قاضي المعارضات بالقليوبية، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها، فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل، متزوجة، ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها.

وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة.