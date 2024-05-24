أمر قاضي المعارضات بالقليوبية، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها، فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها.

دماء على عتبة الشرف.. سائق يتخلص من شقيقته بطعنات عدة في الخانكة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل، متزوجة، ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها.

وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة.

كما قررت نيابة مركز شرطة طوخ ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل سائق طعنا بالسكين للخلاف على موبايل قام المتهم بسرقته من نجل شقيقة المجني عليه، فتوجه الأخير لمعاتبة المتهم واسترداد التليفون فقام بطعنه بسكين في صدره فسقط قتيلا في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثة وسؤال أهلية المتوفى وإرسال الأداة المستخدمة فى الواقعة للمعمل الجنائي.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمر البشير مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعى محمد ب ص 38 سنة سائق على يد شخص اثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على موبايل استولى عليه المتهم من نجل شقيقة القتيل، قام على إثر ذلك المتهم بطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

تمكن النقيبان أحمد مصطفى سالم وأحمد نصر معاونى رئيس المباحث من القبض على المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة فى الواقعة وبالكشف جنائيا على المتهم تبين أنه مسجل خطر، وأنه يتردد بين القاهرة والقليوبية حيث إن والده ووالدته منفصلان ولديه قضايا متعددة وتم تحرير محضر بالواقعة.