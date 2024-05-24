نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان: "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية"، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تعظيم الاستفادة من كافه الموارد الزراعية وتنميتها بشكل يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي بصفه عامة وتقليل الفجوة الغذائية وتحسين جودة المنتجات الزراعية بصفه خاصه، وتحت رعاية د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف د عبدالوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

تنميه القطاع الزراعي

استهدفت التعريف بالموارد الزراعية ودورها في تنميه القطاع الزراعي وتنمية هذه الموارد وحمايتها والمحافظة عليها، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.

معهد الاقتصاد الزراعي ينظم دورة "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية"

معهد الاقتصاد الزراعي ينظم دورة "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية"

معهد الاقتصاد الزراعي ينظم دورة "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية"

معهد الاقتصاد الزراعي ينظم دورة "الموارد الزراعية وأهميتها في التنمية الاقتصادية"

وتناولت الدورة مجموعه من الموضوعات الهامة مثل: الأمن الغذائي ودوره في تقليل الفجوة الغذائية لبعض السلع، الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وعلاقتها بالسلوك الأمثل للإنتاج الزراعي، أساليب تقدير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية، الموارد المائية وممكنات تنميتها، اقتصاديات الموارد الأرضية والتنمية المستدامة، دور رأس المال والمعاملات الفنية في زيادة الإنتاج الزراعي.