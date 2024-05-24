تشكيل انبي الرسمي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة سيد ياسين عن التشكيل الرسمي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد قليل باستاد بتروسبورت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - سيف الخشاب.

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا .

ويحتل إنبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.

تنطلق صافرة بداية مباراة إنبي ضد سيراميكا كليوباترا، على استاد بتروسبورت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.