فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة بولونيا

أستقر المدرب ماسميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، علي التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره فريق بولونيا، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة بولونيا

حراسة المرمى: بيرين.

الدفاع: جاتي - بريمر - دانيلو.

الوسط: ماكيني - كامبياسو - نيكولاسي كافيالي - رابيو - إيلينج جونيور.

الهجوم: كييزا - فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ونظيره بولونيا، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي الممتاز عليAD SPORTS Premium

ويمتلك كلا الفريقين نفس العدد من النقاط وهو 67 نقطة ويتواجد بولونيا في المركز الثالث بفارق الأهداف ويحل يوفنتوس خلفه مباشرة.

ويسعي فريق يوفنتوس بقوة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والإنقضاض على المركز الثالث الذي يحتله بولونيا بفارق الأهداف.