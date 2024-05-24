امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ، بحادث اصطدام أتوبيس مع ميني باص بـ5 سيارات، في أثناء وقوفهم على جانب الطريق وعامود كهرباء بخط 10 دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس، وجرى نقل المصابين والمتوفاة للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث اصطدام أتوبيس مع ميني باص بـ5 سيارات بالعبور

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السائقين المتسببين بالحادث.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات المرور بوقوع حادث اصطدام أتوبيس ميني باص بعدد من السيارات على جانب طريق خط 10، وعامود كهرباء بدائرة قسم شرطة ثان العبور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، ومصطفى عطية رئيس عمليات مرور العبور، لمكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس ميني باص، بـ5 سيارات في أثناء وجودها على جانب الطريق بخط 10 بمدينة العبور، كما اصطدم بعامود كهرباء، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تدعى نانسي ع ع، 30 سنة، وإصابة 5 أشخاص أخرين.

وجرى نقل المصابين والمتوفاة للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تسبب في استئصال الطحال..حبس عامل طعن جاره بالقليوبية

كما أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ، بتجديد حبس المتهم بطعن جاره 15 يوما على ذمة التحقيقات،وذلك خلال مشاجرة مع جاره بقرية العمار بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بطعنة تسببت في استئصال الطحال إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية العمار بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عامل 18 عامًا، بطعنة نافذة على يد جارة بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم المتهم سلاح أبيض طعنه به، وجري نقل المصاب للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية واستئصال الطحال.

وألقت الأجهزة الأمنية بطوخ القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص في حريق عقار بكفر شكر

كشفت التحريات الأولية ، لحريق شب في عقار مكون من اربع طوابق بقرية اسنيت بكفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الحريق اشتعل بسبب الغاز؛ مما تسبب في مصرع كلا من، السيد ا، ومحمد ا، واصابة اشرف ا.

كما تبين العقار مكون من 5 طوابق على مساحة 150 مترا والحريق شب في الطابق الثاني، وحرى نقل الجثتين لمستشفى كفر شكر وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وفي وقت سابق ، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في عقار مكون من 4 طوابق بقرية اسنيت بكفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.