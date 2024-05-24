بهجت العبيدي: على شعوب العالم دعم قرارات محكمة العدل الدولية

أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أبناء الشعب الفلسطيني يتعرضون لمقتلة على يد جنود جيش العصابة الصهيونية المسمى بجيش إسرائيل.



وأضاف بهجت العبيدي أن العالم للأسف الشديد يقف عاجزا أمام صلف وغرور الكيان الصهيوني، الذي يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية وكل القوانين التي تضمن حياة وممتلكات الأشخاص ومقدرات الشعوب.

وثمن العبيدي الموقف الشجاع الذي اتخذته دولة جنوب أفريقيا بمحاكمة الكيان الصهيوني وحكامه ومسؤوليه أمام محكمة العدل الدولية كما ثمن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية عبر كل مراحلها ودعمها لجنوب أفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضد المحتل الصهيوني في المحكمة الدولية.



وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن القرارات الهامة التي اتخذتها اليوم محكمة العدل الدولية إنما تؤكد على تحمل إسرائيل للمسؤولية عن كافة الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة وفي حق الشعب الفلسطيني عامة، وأن ما ذُكِر على لسان رئيس محكمة العدل الدولية إنما هو رسالة إلى كل دول العالم، التي يجب أن تدعم: شعوبا وحكومات قرارات محكمة العدل، بالوقوف في وجه هذه الأبادة التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية لأبناء الشعب الفلسطيني.



وأكد العبيدي على ضرورة أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته بالوقوف في وجه الصلف والتكبر والتجبر الإسرائيلي ليكفوا تلك اليد الإسرائيلية الآثمة عما تقترفه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وقد أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".