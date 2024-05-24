آرسنال الانجليزي دخل في مفاوضات جادة لضم أوسيمين

ترددت بعض الانباء الصحفية اليوم، تطورات فى الميركاتو الصيفي، لبعض الاندية الاوروبية منها صفقات بالدوريالانجليزي، والاسباني، والايطالي وغيرها.

وكشفت عن آخر التطورات بشأن النيجيري فيكتور أوسيمين نجم فريق نابولي الإيطالي إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ونوهت التقارير الى أن نادي آرسنال الانجليزي دخل في مفاوضات مع فيكتور أوسيمين، واللاعب يبدي موافقته على هذه الخطوة.

ودخل مسؤولو باريس سان جيرمان في مفاوضات مع أوسيمين للانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي وأيضًا الدوري السعودي، إلا أن اللاعب قد يفضل الذهاب إلى قلعة ستامفورد بريدج.

وارتبط كثيرًا أوسيمين بالانتقال إلى صفوف تشيلسي قادمًا من نابولي، إلا أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب، أعاق كثيرًا مسار المفاوضات بين الطرفين.

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي صيف عام 2026، مع وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل نظير 113 مليون جنيه استرليني.