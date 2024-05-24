مد تشغيل الخط الثالث للمترو غدًا تزامنًا مع مباراة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي

قررت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن تشغيل للخط الثالث للمترو، مد ساعات التشغيل غدًا السبت حتى الواحدة صباحًا.

كما قررت الشركة تقليل زمن التقاطر بين القطارات لـ4.30 دقيقة، حيث يأتي ذلك تزامنًا مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي

وقالت الشركة في بيانها: "زودنا ساعة بليل لواحدة صباحاً وقطار كل 4:30 دقايق يوم السبت القادم علشان يوصلكم في أسرع وقت!..يوم السبت 25 مايو في استاد القاهرة الأهلي هيلعب ضد الترجي التونسي محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكوا بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة".

وتابعت: "خلّي بالكوا اللي جي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقايق شجعوا مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو!".

