إزالة الخطورة الداهمة بعقار حفاظا على سلامة المواطنين بفارسكور

نفذت محلية فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، حملات مكبرة لإزالة الخطورة الداهمة بخمس عقارات متصدعة وآيلة للسقوط بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وذلك بعد تساقط أجزاء منه تعود الواقعة ،إلى تلقي غرفة عمليات محافظة دمياط ، إخطارًا من الأهالى بنطاق مدينة فارسكور، بتساقط أجزاء من عقار قديم، خالى من السكان، مكون من 3 طوابق عبارة عن طابق أرضي وطابقين علويين، وذلك بشارع بد الوهاب داود، الأمر الذي يهدد حياة المارة وفى الشأن نفسه.

و أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تكليفات مباشرة إلى المهندس وليد شوقي رئيس محلية فارسكور، بازالة الخطوره الداهمة من العقار وباقي العقارات الصادر بشانها الخطورة الداهمة حرصاً على سلامه المواطنين والماره والاستجابة الفوريه لاي شكوي تخص المواطن.



وأكد شوقي - أن محلية فارسكور نفذت حملة تم فيها إزالة الخطورة الداهمة لـ5 عقارات والصادر بشانه قرار من لجنة المنشات الآيلة للسقوط وجارى استكمال الحملات، وأنه تم إزالة الخطورة الداهمة والأجزاء الخطرة، والصادر بشأنهم قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة كما، أنه جرى أيضا إزالة الخطورة الداهمة من كل من العقار بشارع هلالي، والعقار الاخر شارع السخاوي والصادر بشأنهما قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة

وأوضح شوقي - أنه جرت إزالة 5 عقارات بوجود إدارة الأزمات والإزالة والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية.



جاء ذلك تنفيذا للتعليمات بالاهتمام بالمواطنين والحفاظ عليهم من خطورة المنشآت الآيلة للسقوط والعمل على فتح الشوارع لتيسير حركة المرور وحفاظا على الأرواح والممتلكات، كما ان العقارات بالفعل صادر له قرار منشآت الآيلة للسقوط، ويسبب خطورة داهمه على الأرواح والممتلكات، وتم عمل معاينة على الطبيعة وإخلاء السكان و تم إزالة المباني بالكامل، ورفع جميع مخلفات الهدم ونتج عن ذلك فتح الشوارع المغلقة، وأصبح عرض الشوارع أكثر من ٦ أمتار، وتيسير حركة المرور والحفاظ على الأرواح والممتلكات.



كما وجهت محافظ دمياط، بعد العرض على اللجان المختصة، بسرعة تنفيذ إزالة عقارات تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين بنطاق المحافظة وذلك خلال رصد حالة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال اللجان المشكلة فى ذلك الصدد وسرعة التعامل الفورى معها حفاظًا على سلامة المواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات وليد شوقي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وذلك فى إطار الحرص الدائم وحفاظًا على سلامة المواطنين ومنها العقارات ذات الخطورة الداهمة نظرًا لما تمثله من خطر يهدد أرواح المواطنين والمارة والممتلكات. وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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