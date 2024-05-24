سها جندي تكشف العدوى والمحرك الأساسي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في القرى

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن العدوى هي المحرك الأساسي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في القرى المصدرة لهذه الظاهرة، لذلك فإن مكافحة الهجرة غير الشرعية لن تأتى بعمليات التوعية فقط، لكن بإيجاد مسارات بديلة للهجرة غير الشرعية وفرص بديلة للعمل والارتقاء بالمستوى المعيشي للفائات الاكثر احتياجا في هذه القرى.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن من بين أهم أدوات وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وهو المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي نجح خلال الفترة من 2021 إلى 2023 من تقديم خدماته لإجمالي 29845 مستفيدًا، شملت التدريبات على ريادة الأعمال وكيفية البدء في إنشاء أو تطوير المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة BACK-END، وتدريبات حرف يدوية، تدريب مبيعات SALES، جلسات استشارية عن آلية الحصول علي فرص عمل في ألمانيا للمؤهلات الفنية، وغيرها من التدريبات.

وتابعت السفيرة سها جندي، أنه تم تنفيذ عدد 42 حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والأسر في 185 قرية، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بإجمالي مايقرب من 19.370 مستفيدا، فضلا عن تأهيل وتدريب الشباب والفتيات في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بإجمالي مايقرب من 29845 ألف خدمة، و28762 مستفيدًا، و350 فرصة عمل بالخارج، وبمتوسط المستفيدين من الفتيات من إجمالي الخدمات المُقدمة 4980 فتاة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها حرصت على تنفيذ عشرات القوافل الطبية من خلال تحريك العيادات المتنقلة، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالقرى الأكثر احتياجا، وعلى رأسها مؤسستي صناع الخير وراعي مصر والعديد من المؤسسات الوطنية الأخرى، فضلا عن التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز كبديل عن الهجرة غير الشرعية، و لإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة"مراكب النجاة" بـ ١٤ محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة.



وقد شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، تحت عنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد والملتقى، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ونواب البرلمان والشيوخ وكذلك كبار الشخصيات العامة ورجال الأعمال بالمحافظة، حيث نظم الملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج وتحت رعاية وزارتي "الهجرة والشباب والرياضة"، وذلك في الفترة من 23 إلى 26 من مايو الجاري في بيت شباب الإسماعيلية.

