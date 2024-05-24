محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعه جديدة من لحوم " اطعام الطعام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه علي هامش افتتاح مسجد الحاج زكي الهواري بمركز ميت سلسيل استلام دفعه جديده من لحوم " صكوك الطعام " بإجمالي 2 طن لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، مقدمه من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائباً عن وزير الأوقاف ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين مدير الدعوه بمديرية الأوقاف.

وأوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تسليمه حتي الآن للدقهليه من لحوم اطعام الطعام 65 طن تم توزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه .

ووجه " المحافظ " بتوزيع لحوم صكوك الطعام علي مستحقيها وتوصيلها الي منازلهم إكراماً وتكريماً لهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن " مختار " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وشنط المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

