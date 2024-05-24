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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعه جديدة من لحوم " اطعام الطعام

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه علي هامش افتتاح مسجد الحاج زكي الهواري بمركز ميت سلسيل استلام دفعه جديده من لحوم  " صكوك الطعام  " بإجمالي 2 طن لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، مقدمه من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائباً عن وزير الأوقاف ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين مدير الدعوه بمديرية الأوقاف.

وأوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تسليمه حتي الآن للدقهليه من لحوم اطعام الطعام 65 طن تم توزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه .

ووجه " المحافظ " بتوزيع لحوم صكوك الطعام  علي مستحقيها وتوصيلها الي منازلهم إكراماً وتكريماً لهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن " مختار " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وشنط المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
 

الجريدة الورقية