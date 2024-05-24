محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الحاج زكي الهواري بمركز ميت سلسيل

إفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه مسجد الحاج زكي الهواري بالكفر الجديد مركز ومدينة ميت سلسيل بمساهمة المجتمع المدني .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائباً عن وزير الأوقاف، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وثمن " مختار "جهود المجتمع المدني بالدقهلية الذي أصبح نموذج ومثل يحتذي به في المشاركة المجتمعية والذي أصبح شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظه وفي مقدمتها بناء المساجد والمدارس وتطوير المستشفيات وتطوير الميادين وغيرها من القطاعات الخدمية المختلفه .

كما ثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وصحيح الدين ومجابهة التشدد والتطرف ومنع وصول الأفكار المتطرفة الي عقول الشباب وبناء وتطوير المساجد .

وألقي الدكتور محمد أبوزيد الأمير الأستاذ بجامعة الأزهر خطبة الجمعه تحت عنوان

" الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير " والتي تضمنت الحديث عن عدد من المحاور منها ( مكانة الحج وفضائله - الجوانب الإيمانية في فريضة الحج - مظاهر التيسير في فريضة الحج - ما يجب علي الحاج قبل السفر ) .