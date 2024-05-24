محافظ الشرقية: تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والدوائية الخاصة

لضمان تقديم خدمة طبية لائقة..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والمنشآت الدوائية بنطاق المحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالف منها، والتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءه المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية ومسؤولي صندوق مكافحه وعلاج الادمان ومفتشي الادارة الصحية بالعاشر من رمضان بشن حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) لعلاج الإدمان بمدينة العاشر من رمضان لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان تقوم بعلاج حالات الإدمان وبعض المرضي النفسيين والبالغ عددهم 106 حاله بدون تصريح وبالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1681، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، وبدون أي كوادر طبية مؤهلة وبمكان غير مستوفي لأية اشتراطات صحية أو بيئية مما يُعرض حياه النزلاء للخطر وذلك بالمخالفة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التحفظ على مشرفي مراكز علاج الادمان المخالفة بعد غلقها وتشميعها لحين عرضهم على النيابة العامة وتحرير 5 محاضر بمراكز شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، واتخاذ ما يلزم في قانونا.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1627 مواطن من أهالي قرية أبو عمران التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة- العظام – الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن والحنجرة - الرمد - الأسنان - الأطفال) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1627 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1952 مواطن من أهالي قرية قراجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشؤون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلي أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان" وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصص " الأطفال" لخدمة الأهالي بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.