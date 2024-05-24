الجمعة 24 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في قضية الإبادة ضد الاحتلال اليوم (فيديو)

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

ينتظر العالم قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على الاحتلال لاتخاذ القرار بشأن التدابير العاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

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ووفق قناة “القاهرة الإخبارية”، فإنه من المتوقع بنسبة كبيرة بأن القرار سواء بحده الأدنى بوقف الحرب والعملية العسكرية في رفح الفلسطينية أو بحده الأقصى، كما يتمناه المتفائلون، بوقف الحرب بشكل عام إلا أنه هناك دائما احتمال لمناطق رمادية.

معارك قانونية ضد الاحتلال

وأن المناطق الرمادية كما حدث في السابق، إذ طلبت جنوب أفريقيا بوقف جريمة الإبادة ثم خرجت المحكمة تطالب إسرائيل بأن تفعل كل ما في وسعها -خلال شهر-  لتوقف كل شيء يمكن أن يفسر على أنه إبادة، وتطالب بمزيد من الدعم الإنساني لقطاع غزة.

والمنطقة الرمادية يخشاها كثيرون، لكن في النهاية هي معركة قانونية على المستوى الدولي، وجبهة مفتوحة على إسرائيل، لكن بخلفيات سياسية، وتضاف الجبهة القانونية إلى الضغوط الشعبية والطلابية وحتى السياسية في العالم، لأن المحكمة تنتهي قدراتها وصلاحياتها عند إصدار القرار.

يذكر أن جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورًا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة، كما طلبت إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

 

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