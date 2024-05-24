تخصيص 10 آلاف متر لإنشاء مستشفي تخصصي لعلاج الحروق بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الرئيس السيسي قد أصدر قرار بتخصيص مساحة 10 آلاف متر لتكون تابعة لمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك لإنشاء مستشفي متخصص في علاج الحروق بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة.

ووجه النعماني، الشكر للرئيس السيسي علي دعمه و اهتمامه بقطاع الصحة وحرصه علي المضي قدماً في بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية وخاصة بمحافظات الصعيد والتي شهدت نقلة نوعية في مستوي الخدمات العلاجية المقدمة، وذلك على أيدي طاقم طبي متكامل وذو كفاءة عالية، موجهاً الشكر ايضاً للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي ما يبذله من مجهودات لإنشاء و تطوير المستشفيات الجامعية، وذلك بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وقال النعماني، إن إنشاء مستشفي الحروق تأتي استكمالاً للمنظومة الطبيه والعلاجية لمستشفيات سوهاج الجامعية، والتي تضم كلاً من المستشفي الجامعي بمقريها القديم والجديد ومستشفي الجراحات التخصصية ومستشفي الطواريء ومستشفي شفا الأطفال ليبلغ عدد المستشفيات الجامعية 6 مستشفيات لخدمة المرضي من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مضيفاً ان مستشفي الحروق تعد الاولي من نوعها علي مستوي الصعيد.

المستشفى تضم 30 سرير عناية مركزة و70 سربر إقامة مرضي

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفي الحروق سوف تضم 30 سرير عناية مركزة و70 سربر إقامة مرضي، كما ستضم قسم طواري ووحدة فحص، قسم غيارات الحروق، وحدة علاج طبيعي، ٤ غرف عمليات، قسم خاص بالمعامل( كيمياء- صناعه-اخذ عينات-هيماتولوجي) ، الي جانب بتك الدم، الأقسام الادارية، قاعة للاجتماعات واللقاءات العلمية، الصيدلية، المغسله و غرف التعقيم.