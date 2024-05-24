سها جندي: مكافحة الهجرة غير الشرعية تحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي

ونعمل على توفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب ..

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة،عن سعادتها بالحضور والمشاركة في الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، موجهة الشكر إلى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد المصريين بالخارج، على الجهد الكبير في تنظيم الحدث الذي تم تنظيمه بالتعاون المشترك، وذلك حرصا على تعزيز التعاون المثمر بيننا.

وثمنت السفيرة سها جندي، الدعم المستمر من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وحرصها الدائم على التعاون مع وزارة الهجرة لإعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها الشديد على حضور هذا الملتقى المهم، والذي يأتي دعما للجهود المبذولة بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عمليات التوعية بجانب العمل على تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب عوضا عن سلوك هذا الطريق، حيث يعد هذا اتساقا مع اهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تسعى الوزارة لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق عمليات التأهيل والتدريب للشباب لأسواق العمل المحلية والأجنبية وفق أعلى المعايير.

وأشارت وزيرة الهجرة، رة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار"مراكب النجاة"، والتي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية في ختام منتدى شباب العالم ٢٠١٩، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة، والتي يتم الجمع فيها بين محورين مهمين وهما توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجا عن طريق برامج وحملات التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة تنفيذية موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل بالخارج والداخل وريادة الأعمال، والقيام بشكل دوري بتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في تلك المحافظات.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنها ترأست أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤، بمشاركة ١٤ وزارة وجهة بما في ذلك وزارات الأمن القومي، من بين ١٥ جهة من أعضاء اللجنة، وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول ٢٧ من كبار مسئولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.

وذكرت أن اللجنة من شأنها العمل على دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة في عدة مجالات، بجانب تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، وتوفير مواد ثقافية وإعلامية وقومية تربط المصريين بالخارج بالوطن، وتحافظ على هويتهم.

وقد شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، تحت عنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد والملتقى، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ونواب البرلمان والشيوخ وكذلك كبار الشخصيات العامة ورجال الأعمال بالمحافظة، حيث نظم الملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج وتحت رعاية وزارتي "الهجرة والشباب والرياضة"، وذلك في الفترة من 23 إلى 26 من مايو الجاري في بيت شباب الإسماعيلية.

9be6a4d4-7bf0-49c8-acac-b73f4314aca2

60548a3e-a0c5-4b37-9827-77115db04047

76267820-7e9a-4544-98d4-a1d54e999bf9