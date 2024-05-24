توطين صناعة النقل في مصر وانشاء مصنعين

التقى الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، اوسكار بوينتي وزير النقل الاسباني وذلك بحضور السفيرة منى عرفة القائمة باعمال السفارة المصرية باسبانيا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة خاصة في ضوء التعاون بين الشركات الاسبانية وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للانفاق في العديد من المشروعات حيث يتم التعاون مع شركة تالجو في توريد قطارات الركاب وقطارات النوم .

كما يجري التعاون مع شركة كاف في مجال اعاة تاهيل قطارات للخطين الاول والثاني للمترو بالاضافة الى التعاون مع العديد من الشركات الاسبانية في مجال تطوير وتحديث نظم الاشارات .

كما تطرقت المباحثات الى اهمية التعاون مع الجانب الاسباني في مجال ادارة وتشغيل قطارات السكك الحديدية المتميزة مثل قطارات التالجو وقطارات الدرجة الاولى والثانية الجديدية وقطارات الVIP مع شركة رينفي الاسبانية .

تم التاكيد على اهمية استمرار التنسيقات مع اتحاد صناعات شركات النقل بالسكك الحديدية للتوسع في مجال التدريب ونقل الخبرات للشباب المصري المتخصص في مجالات السكك الحديدية المختلفة خاصة خريجي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وذلك على غرار ماتم مع سكك حديد المانيا ( DB )من خلال اختيار عدد من شباب السائقين للعمل بشركة سكك حديد المانيا وخاصة مع اهمية استمرار التعاون مع الجانب الاسباني والشركات الاسبانية لتوطين صناعة النقل للسكك الحديدية حيث تم الاتفاق مع شركة تالجو لانشاء مصنع لانتاج قطارات السكك الحديدية كما تم الاتفاق مع شركة كولواي لانشاء مصنع لانتاج دواخل قطارات السكك الحديدية كما جاري التنسيق مع شركة كاف لانشاء مصنع لانتاج عجل قطارات السكك الحديدية بجميع انواعها ( سكة حديد – مترو – قطار كهربائي خفيف- قطار سريع) .

واكد الوزير خلال الاجتماع على اهمية استمرار قيام الحكومة الاسبانية بدعم مشروعات وزارة النقل بتقديم تمويلات تنموية بدون نسبة فائدة تذكر وفترة سداد تصل الى 40 سنة لتنفيذ مشروعات الجر الكهربائي ومترو الانفاق واهمها تحديث وتطوير قطارات المترو للخطين الاول والثاني وكذلك مشروعات تطوير وتحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخطوط ( قليوب -منوف - طنطا ) و( قليوب – شبين القناطر- الزقازيق ) و( طنطا- زفتى – الزقازيق).

كما التقى الفريق مهندس كامل الوزير بالسيدة البارو لوبيز وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والتجارة والاعمال باسبانيا، حيث دارت المباحثات حول التعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين لدعم مشروعات النقل بالسكك الحديدية سواء مشروعات الديزل او الجر الكهربائي كما تطرقت المباحثات الى دعم صندوق التمويل الاسباني لمشروعات النقل في مصر مثل اعادة تاهيل قطارات مترو الانفاق وتوريد عدد 7 قطارات نوم .

و في نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار الدعم والتنسيق المستمر لباقي مشروعات النقل خاصة مشروعات تطوير نظم الاشارات بخطوط السكك الحديدية.