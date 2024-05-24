محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ برنامج التوعية بأنشطة إدارات المخلفات الصلبة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاث شهور ونصف بمراكز ومدن واحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية واجا والسنبلاوين كمرحلة اولي، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.

وفي هذا السياق اوضح محمد حمص مدير الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمشاركة واشراف حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واستهدفت الندوة أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والتي ضمن انشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وايضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة السنبلاوين والوحدات المحلية التابعة حيث تضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.

وشارك في اعمال الندوه الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة و ابراهيم عز الدين مسئول الشكاوى بادارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة وبحضور مدير المخلفات الصلبه برئاسة المركز شيرين عبد الوهاب ومديري المخلفات الصلبة بالوحدات القرويه.